Tennis: Pennetta, ‘Osaka? Ok le regole ma ci vuole sensibilità, vive un momento difficile’

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Credo che ci siano modi e modi, se una ragazza sta affrontando un problema reale e non un capriccio bisogna avere un po’ di sensibilità”. Queste le parole di Flavia Pennetta, ex tennista italiana e vincitrice degli Us Open 2015, e moglie di Fabio Fognini, all’Adnkronos, in merito alla multa seguita da minaccia di squalifica da parte degli organizzatori del Roland Garros ai danni della tennista giapponese Naomi Osaka, accusata di non aver prestato attenzione ai media dopo il passaggio del primo turno del torneo. La tennista ha poi deciso di ritirarsi dallo Slam francese. “Esistono le regole è vero -prosegue la Pennetta- ma in determinate situazioni ci vuole buon senso, è un ragazza giovane che ne ha passate tante”.