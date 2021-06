Parigi, 9 giu. – (Adnkronos) – La campionessa in carica Iga Swiatek esce di scena ai quarti di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Parigi. La ventenne polacca, numero 9 del mondo e ottava testa di serie, cede alla 25enne greca Maria Sakkari, numero 18 Wta e 17 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 36 minuti.