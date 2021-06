Parigi, 3 giu. – (Adnkronos) – Si ferma al secondo turno la corsa di Jasmine Paolini al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sulla terra rossa di Parigi. L’azzurra, numero 91 del mondo, cede alla greca Maria Sakkari, numero 18 Wta e 17 del seeding, con il punteggio di 6-2, 6-3 in un’ora e nove minuti. Con l’uscita di scena della Paolini non ci sono più azzurre in gara a Parigi.