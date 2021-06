Tennistavolo: Debora Vivarelli stacca il pass per Tokyo, ai Giochi 293 azzurri

Roma, 1 giu. – (Adnkronos) – Debora Vivarelli si unisce all’Italia Team che volerà a Tokyo 2020. L’azzurra del tennistavolo, classe 1993 originaria di Bolzano, si è qualificata oggi per i Giochi Olimpici in programma in Giappone grazie alla sua posizione nel ranking che la colloca nella lista delle migliori 70 atlete ufficializzata dall’International Table Tennis Federation. Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono così a 293 (151 uomini, 142 donne) in 27 discipline differenti con 67 pass individuali.