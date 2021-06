Torino: Cirielli, ‘cittadini debbono sempre difendersi per evitare tragedie’

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – ‘Il mio cordoglio alla famiglia dell’architetto Roberto Mottura. Non si può morire così, davanti ai propri familiari, tra le mura della propria casa. Quanto avvenuto a Piossasco riporta inevitabilmente l’attenzione sul tema della legittima difesa, da sempre osteggiata dalla sinistra. La legge attuale va subito riformata: i cittadini devono essere sempre liberi di potersi difendere per evitare altre tragedie come quella di oggi”. Lo afferma Edmondo Cirielli, coordinatore della Direzione di Fratelli d’Italia.