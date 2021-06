Meteo, tornado spaventa gli automobilisti a Teruel, in Spagna: vortice attraversa l’autostrada [FOTO e VIDEO]

Grande paura per gli automobilisti che hanno percorso l’autostrada A-23 a Teruel, nella comunità autonoma di Aragona, in Spagna. Un grande tornado si è formato nella serata di ieri, venerdì 4 giugno, intorno alle 19:30. Il vortice ha provocato danni lievi ai veicoli a causa delle piccole pietre che ha sollevato dal suolo e provocato un grande spavento agli automobilisti, con le vetture che hanno iniziato a sbandare a causa del forte vento.

Fortunatamente il tornado si è formato in una zona non abitata, quindi non ha provocato molti danni nelle zone circostanti. Il vortice aveva un aspetto molto scuro a causa della polvere e dello sporco sollevati dal terreno. Si tratta di un esempio di landspout, tornado non mesociclonico ma comunque molto pericoloso.

Nella gallery scorrevole in alto e nei video seguenti, alcune spettacolari immagini del tornado.