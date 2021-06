Eccezionale scoperta archeologia ad Atene: un vaso ‘magico’ usato per il malocchio contenente pollo smembrato [FOTO]

Un vaso di ceramica di 2.300 anni riempito con le ossa di un pollo smembrato era probabilmente parte di un’antica maledizione per paralizzare e uccidere 55 persone nell’antica Atene. A spiegarlo sono gli archeologi che hanno condotto gli scavi. La scoperta rivela nuove prove di come gli abitanti abbiano usassero ricorrere alla “magia” nella città greca. Il vaso è stato scoperto insieme a una moneta, sotto il pavimento dell’edificio commerciale classico dell’Agorà, che era usato da antichi artigiani. “Il vaso conteneva la testa smembrata e gli arti inferiori di un giovane pollo“, ha scritto Jessica Lamont, docente della Yale University, in un articolo pubblicato sulla rivista Hesperia .

La maledizione risala al 300 a.C. circa. “Tutte le superfici esterne del [vaso] erano originariamente ricoperte di testo; una volta conteneva oltre 55 nomi incisi, dozzine dei quali ora sopravvivono solo come lettere sparse e fluttuanti o deboli tratti di stilo” ha scritto Lamont, osservando che la scrittura greca contiene parole che possono significare “ci leghiamo“. Le parti di un chiodo e del pollo probabilmente hanno avuto un ruolo nella maledizione. I chiodi si trovano comunemente con antiche maledizioni e “avevano una forza inibente e simbolicamente immobilizzavano o trattenevano le facoltà delle vittime [della maledizione]“, ha scritto Lamont.

Il pollo non aveva più di 7 mesi quando è stato ucciso e le persone che hanno creato la maledizione potrebbero aver voluto trasferire “l’impotenza e l’incapacità del pulcino di proteggersi” alle persone i cui nomi sono incisi sul barattolo, ha scritto Lamont. La presenza della testa e della parte inferiore delle zampe del pollo nel barattolo suggeriscono che “storcendo e perforando la testa e la parte inferiore delle zampe del pollo, i compositori della maledizione hanno cercato di inabilitare l’uso di quelle stesse parti del corpo nelle loro vittime”, ha scritto Lamont.

“L’assemblaggio rituale appartiene al regno delle maledizioni vincolanti ateniesi e mirava a “legare” o inibire le facoltà fisiche e cognitive degli individui nominati“, ha scritto Lamont. Il vaso è stato posto vicino a diverse pire bruciate che contenevano resti di animali, qualcosa che potrebbe aver potenziato il potere della maledizione, secondo Lamont.

Perché è stata creata la maledizione?

Lo stile della calligrafia sul barattolo suggerisce che almeno due persone abbiano scritto i nomi sul barattolo, ha detto Lamont. “Erano certamente persone con una buona conoscenza di come lanciare una potente maledizione“, ha spiegato Lamont. Il motivo per cui si sono presi la briga di creare una maledizione così elaborata non è certo, ma potrebbe essere stato collegato a un caso legale. “Il solo numero di nomi rende una causa imminente lo scenario più probabile”, ha scritto Lamont, osservando che “i compositori di maledizioni potrebbero citare tutti gli avversari immaginabili nelle loro maledizioni, inclusi i testimoni, le famiglie e i sostenitori dell’opposizione”. I processi erano comuni all’epoca ad Atene e galvanizzavano molto il pubblico.

La posizione del barattolo, un edificio utilizzato da artigiani, suggerisce che la causa potrebbe aver coinvolto una controversia sul posto di lavoro. “La maledizione potrebbe essere stata creata da artigiani che lavorano nello stesso edificio industriale, forse in vista di un processo relativo a un conflitto tra luoghi di lavoro”, ha scritto Lamont. Un’altra possibilità è che la maledizione sia collegata al conflitto di Atene risalente a circa 2.300 anni fa. Dopo la morte di Alessandro Magno nel 323 a.C., il suo impero crollò e i suoi generali e funzionari combatterono per il potere. I documenti storici mostrano che diverse fazioni combatterono per il controllo di Atene all’epoca. Fu “un periodo tormentato da guerre, assedi e mutevoli alleanze politiche”, scrisse Lamont.

Il vaso della maledizione è stato scavato nel 2006 ed è stato recentemente analizzato e decifrato da Lamont. Lo scavo del vaso è stato supervisionato da Marcie Handler, che all’epoca era una studentessa di dottorato in lettere classiche all’Università di Cincinnati.

La scena rinvenuta dagli archeologi ricorda l’“Epitaffio di Pericle” riportato da Tucidide: “Noi ad Atene facciamo così“: prendiamo un vaso, lo riempiamo di ossa di pollo, invochiamo formule magiche e facciamo le fatture. Proprio, dunque, come hanno fatto nell’agorà di Atene i concittadini di Pericle e di Aristotele, 2300 anni fa, quando oltre a commemorare i morti in guerra, ci si dedicava anche alla magia e al malocchio.