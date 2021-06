Tv: è morto Ben Roberts, star della serie ‘Metropolitan Police’

Londra, 9 giu. – (Adnkronos) – L’attore britannico Ben Roberts, star della serie tv “Metropolitan Police” dove interpretava l’ispettore capo della polizia Derek Conway, è morto all’età di 70 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla Bbc. L’attore ha recitato nel telefilm poliziesco di successo dal 1987 al 2002, trasmesso in 40 Paesi, tra cui anche l’Italia. Il personaggio di Conway era quello di un ufficiale vecchio stile, addestrato ance come negoziatore di ostaggi. Conway è infine ucciso quando una bomba molotov viene lanciata nella sua auto.

Roberts ha avuto una lunga carriera in teatro, tv e al cinema. Sul piccolo schermo è apparso in episodi delle serie “I professioanals”, “Angels”, “Doctor Who”, “Doctors” e “Il naso della regina”. Sul grande schermo tra le sue più recenti apparizioni la versione cinematografica del 2011 di “Jane Eyre”, “Le regole del caos” del 2014 e il fantasy “Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali” (2016) di Tim Burton.