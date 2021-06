Terremoto in Toscana, scossa in val di Pesa distintamente avvertita da Firenze a Siena

Una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita in Toscana pochi istanti fa. La scossa s’è verificata alle 16:58 di oggi pomeriggio ed è stata avvertita in modo particolare a Firenze e Siena. La scossa s’è verificata in val di Pesa, precisamente tra Poggibonsi e Certaldo, ed è stata di magnitudo 2.8 a 9.7km di profondità.

Stamattina si erano già verificate numerose scosse sismiche in Toscana, tutte localizzate sull’Appennino al confine con l’Emilia Romagna, in provincia di Arezzo, la più forte era stata di magnitudo 3.0 alle 09:51.