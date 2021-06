Una “rana di cioccolato” nel bel mezzo della foresta pluviale: sorprendente scoperta in Nuova Guinea

Un team di ricercatori guidati dalla Griffith University ha descritto una nuova specie del genere di raganella Litoria proveniente dalle foreste pluviali della Nuova Guinea.

Litoria è un grande genere di raganelle originario dell’Australia, dell’arcipelago di Bismarck, delle Isole Salomone, della Nuova Guinea, delle Piccole Isole della Sonda e delle Isole Molucche.

Il genere comprende oltre 90 specie e appartiene alla sottofamiglia monotipica Litoriinae della famiglia Pelodryadidae.

La nuova specie, chiamata Litoria mira, è endemica della Nuova Guinea e diffusa nelle paludose foreste pluviali di pianura.

“Quando abbiamo visto la nuova specie, abbiamo iniziato a chiamarla ‘rana di cioccolato‘ e il nome è rimasto“, ha spiegato Paul Oliver, ricercatore al Queensland Museum e alla Griffith University. “Il parente più vicino conosciuto di Litoria mira è la raganella verde australiana (Litoria caerulea)“. “Le due specie sembrano simili, tranne una che di solito è verde, mentre la nuova specie di solito ha una bella colorazione cioccolato“. “Ciò che sorprende un po’ di questa scoperta è che la famosa e comune raganella australiana ha un parente a lungo trascurato che vive nelle foreste pluviali di pianura della Nuova Guinea“. “Per questo abbiamo chiamato la nuova rana Litoria mira perché la parola ‘Mira’ significa sorpreso o strano in latino”.

“Dato che la rana vive in aree molto calde e paludose con molti coccodrilli, tutte queste cose scoraggiano l’esplorazione“, ha affermato Steve Richards, ricercatore presso il South Australian Museum. “Anche se la Nuova Guinea non è un posto che la maggior parte degli australiani conosce bene, molti gruppi di animali sono condivisi”. “Quindi comprendere la biodiversità in Nuova Guinea ci aiuta a comprendere la storia e le origini della fauna unica dell’Australia“.

L’Australia e la Nuova Guinea erano collegate via terra per gran parte del tardo Terziario (2,6 milioni di anni fa) e condividono molti elementi biotici, ma la Nuova Guinea è ora dominata dalla foresta pluviale e l’Australia settentrionale dalla savana.

“Studiare l’interscambio biotico tra queste due regioni è fondamentale per comprendere come i tipi di habitat della foresta pluviale e della savana si sono ampliati e contratti“, ha affermato Oliver. “Le stime per la divergenza delle nuove specie nel nostro studio mostrano che nel Pliocene (da 5,3 a 2,6 milioni di anni fa) c’era ancora connettività tra le due specie negli habitat tropicali delle pianure dell’Australia settentrionale e della Nuova Guinea“. “Questi risultati sottolineano l’estensione e la connettività della foresta pluviale di pianura e della savana nell’Australia settentrionale e nella Nuova Guinea meridionale e i profondi cambiamenti che la regione ha subito dall’epoca del tardo Pliocene“.

L’articolo che descrive la scoperta è stato pubblicato sull’Australian Journal of Zoology.