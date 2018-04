Lago Maggiore: 1 maggio 2018 al Museo Meina nel Cultural Park per le famiglie

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Un primo maggio speciale sul Lago Maggiore nel grazioso complesso dello chalet di Villa Faraggiana (Museo Meina) che sarà aperto dalle ore 15 alle 19 con attività per tutta la famiglia. Il luogo, ideale per una gita fuori porta, è a meno di un’ora da Milano, Varese, Monza e dalle principali località dell’Alto Piemonte.

Il museo propone il percorso multimediale sulla natura “Vox Horti”. Si tratta di un allestimento, visitato da diverse migliaia di persone in soli due anni e molto apprezzato dalle famiglie per la sua originalità, nel quale la casa del parco (ovvero lo chalet) prende magicamente vita, animato da grandi proiezioni, effetti 4D, ologrammi, giochi di suoni e luci al servizio di un racconto multidisciplinare dedicato al rispetto dell’ambiente. Per i più piccoli si tratta di un’esperienza “fiabesca” nella quale incontrare una bambina virtuale alle prese con diverse prove da superare (la soffitta dello speziale, l’antro di Ofelia, il labirinto mitologico); per gli adulti è un interessante viaggio tra citazioni artistiche, letterarie, scientifiche, storiche.

Una volta usciti da Vox Horti, ci si potrà recare nel teatrino delle “Arlecchinate” dove un ologramma della maschera più nota d’Italia sarà alle prese con buffe vicende: da quella con il Cavalier Ripafratta, alla “fame” di Arlecchino (omaggio agli Zanni del teatro italiano).

Negli spazi del museo diffuso sarà anche possibile apprezzare gli ambienti miniaturizzati, meglio conosciuti come “Doll’s houses”. Vecchie scatole, bomboniere, gingilli si sono trasformati, grazie alla bravura di un’artista, in originali rappresentazioni degli ambienti domestici con richiami alle tradizioni e alle festività.

Infine, per i più piccini, è a disposizione un angolo creativo con cartoni animati educativi tematici dove incontrare la mascotte del museo, Bubo Clock.

Ingresso € 5 a partecipante; omaggio per i bambini fino a 5 anni. Altre info al numero 0321.231655. Parcheggio interno disponibile gratuitamente (fino a esaurimento). Prenotazione consigliata sul sito museomeina

L’iniziativa rientra nel cartellone degli eventi family friendly del “Borgo Ideale” sostenuto da Compagnia di San Paolo.