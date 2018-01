Maltempo, forte vento a Catania: danni e disagi, numerosi utenti senza elettricità [FOTO]

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Forte vento oggi pomeriggio su Catania, causando danni e disagi. Nella IV municipalita’, che racchiude anche i quartieri di San Nullo, Cibali e Trappeto Nord, l’emergenza piu’ grande si e’ registrata in via Sabato Martelli Castaldi, dove sono finiti in strada un cartellone pubblicitario di grosse dimensioni e alcuni alberi.

“Le forti raffiche di vento potevano causare danni ben peggiori a persone o a cose se non si fosse messa immediatamente in moto la macchina organizzativa di amministrazione comunale, vigili del fuoco e forze dell’ordine“, sottolinea Giuseppe Zingale, vice presidente della circoscrizione di Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo. “Fortunatamente – aggiunge – il pronto intervento delle squadre di operai e delle ditte responsabili ha permesso di far rientrare quasi subito l’emergenza con pochi e circoscritti disagi alla viabilita’”.

Emergenza a Zafferana Etnea

Il violentissimo vento di burrasca abbattutosi la scorsa notte sulla Sicilia orientale ha messo a dura prova Zafferana Etnea, arrecando ingenti danni al patrimonio oltre a determinare notevoli disagi alla cittadinanza. Tantissime strade di Zafferana, sia comunali che di pertinenza della Citta Metropolitana di Catania, sono state invase da alberi e pali elettrici abbattuti dalla furia del vento ma il tempestivo intervento dell’Amministrazione Comunale e dei Carabinieri della locale Stazione ha evitato il peggio.

L’evento, fanno sapere dal comune, ha richiesto l’impiego massiccio e immediato di risorse, uomini e mezzi al fine di mettere in sicurezza il territorio, ripristinare la viabilita’ e fronteggiare gli innumerevoli pericoli per l’incolumita’ pubblica e privata. Gia’ nelle ore notturne e’ stato attivato il Centro Operativo Comunale e, sin dalle prime ore del mattino, sono state effettuati decine di interventi di taglio e rimozione degli alberi abbattuti, sono stati raccolti gli innumerevoli detriti accumulatisi sulla sede stradale e si e’ provveduto alla messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione danneggiati dalla furia del vento.

Anche la funzionalita’ del servizio idrico e’ stata ripristinata mediante la riattivazione dell’impianto elettrico. “La situazione dovrebbe tornare alla normalita’ nelle prossime ore”, dichiara il sindaco, Alfio Vincenzo Russo, che sta seguendo personalmente tutte le fasi degli interventi, insieme al personale preposto dell’Ufficio di Protezione Civile di Zafferana.

Disagi e mancanza di elettricità

Il miglioramento delle condizioni meteo e la riapertura di molte strade ha consentito agli oltre 150 tecnici di e-distribuzione, la societa’ del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione, di intervenire per riparare le linee elettriche danneggiate, in provincia di Catania, dal forte vento e dalla caduta di rami e alberi. Lo rende noto la stessa societa’. Le aree maggiormente interessate sono quelle di Mascalucia, Mascali, Pedara e Viagrande. L’azienda conta di normalizzare il servizio elettrico in nottata. Il completamento delle diverse riparazioni in corso consentira’, infatti, nelle prossime ore, la progressiva rialimentazione delle forniture rimaste senza energia elettrica a causa del Maltempo.