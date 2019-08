16 Agosto, San Rocco: IMMAGINI, VIDEO e FRASI per gli auguri di buon onomastico

Auguri di buon onomastico Rocco! per l’occasione, nella gallery (in alto) proponiamo una selezione di immagini che possono essere inviate su Facebook e WhatsApp. Di seguito (in basso) una selezione di video e frasi.

Per chi volesse saperne qualcosa di più sul santo che si ricorda il 16 agosto, Rocco è spesso raffigurato in abiti da pellegrino con un cane al suo fianco nell’atto di porgergli un pane. La raffigurazione si ispira a questo momento della sua vita, quando, colpito dalla peste e appartatosi in una capanna, sarebbe morto di fame se un cane randagio non gli avesse recato quotidianamente un pane, e se dalla terra non fosse sgorgata una prodigiosa sorgente a dissetarlo. Da questo rifugio è prelevato dal patrizio Gottardo Pallastrelli, di Piacenza, che lo ospita in una casa propria fino a completa guarigione. Lasciata Piacenza, Rocco si dirige al nord, ma presso il Lago Maggiore, ad Angera, è scambiato per una spia e gettato in prigione a languire per ben cinque anni, finché la morte lo coglie dimenticato da tutti nel 1380.

