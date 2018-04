Il 22 aprile 2018 è la Giornata Mondiale della Terra: ecco dove viverla, viaggiando [FOTO]

1 /28 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Stare attenti ai consumi energetici, evitare gli sprechi in cucina e fare scelte consapevoli quando si fa la spesa. Il rispetto e la tutela dell’Ambiente, della sua biodiversità, delle risorse di Madre Natura possono far parte del proprio stile di vita ogni giorno. A ricordarlo è anche la Giornata Mondiale della Terra, che si celebra il 22 aprile 2018, con iniziative in tutto il pianeta, per sensibilizzare nella ricerca di soluzioni nella tutela di aria, acqua, suolo, ecosistemi e delle tante specie di piante ed animali a rischio estinzione. Anche gli hotel, con animo ecologista, celebrano la Giornata Mondiale della Terra, proponendo vacanze totalmenteecofriendly.

Il BOSCO e il LAGO nell’oasi naturale sull’altipiano di Naz (BZ)

La preziosa biodiversità del bosco e dell’acqua è scenario ed essenza del Seehof Nature Retreat ****s di Naz (BZ), vicino a Bressanone. In questo luogo, che nasce sulle sponde di un laghetto e di una foresta di pini silvestri, tutto è celebrazione della Terra e delle sue risorse naturali, in cui immergersi fin dal mattino, godendosi la colazione sul pontile del lago, praticando pilates, stretching e ginnastica nel verde o esperienze di yoga nel bosco. Legno, pietra e acquadominano gli interni e l’ambiente, da esplorare in occasione della Giornata Mondiale della Terra, partecipando ad escursioni guidate tra le vette, i ruscelli, l’altipiano delle mele. A disposizione, ci sono anche le bici elettriche e sentieri su cui pedalare con lentezza, respirando le essenze della stagione dei fiori. PrimaVera è anche il nome della zona wellness, con accesso diretto al laghetto, piscina infinity riscaldata esterna, sauna finlandese e biosauna panoramiche, bagno turco. Prezzi in camera matrimoniale, con un soggiorno da 4 a 7 notti con il pacchetto Seehof Culinaria (pensione completa) a partire da 105 euro a persona al giorno, da 7 notti in poi da 95 euro (Tel. 0472 412120, www.seehof.it)

MOBILITÁ ECOSOSTENIBILE sul mare della Romagna

Al mare senza auto e risparmiando il più possibile in emissioni di CO2 è un obiettivo che i Ricci Hotels di Cesenatico (FC) invitano a raggiungere, proponendo vacanze sempre più ecofriendly. Sono stati tra i primi a credere nella mobilità elettrica in Emilia Romagna, mettendo al servizio dei visitatori e del pubblico unastazione di ricarica Tesla destination charging presso l’Hotel Valverde. Inoltre, da sempre promuovono uno stile di vita sano in sintonia con l’ambiente, invitando i turisti ad esplorare la città marinara, i suoi parchi e le sue colline inbicicletta, a fare sport e mangiare prodotti locali ed artigianali, che vengono serviti nei ristoranti della catena. Sono specialisti in servizi per i cicloturisti, promuovono le vacanze slow e propongono soggiorni di relax nel cuore della campagna romagnola, nel Podere La Fattoria, vicino a Santarcangelo di Romagna, in cui viene prodotto olio, vino e miele, che arriva sulle tavole degli ospiti. Per la Giornata Mondiale della Terra, prezzi a partire da 66 euro a persona all’Hotel Valverde, già vincitore dell’Oscar per l’ecoturismo di Legambiente. (Numero verde 800 014 040, www.riccihotels.it)

TRENO e BICI in Val Pusteria

In Val Pusteria, dove le vette dolomitiche fanno da contorno a splendidi scenari naturali, gli hotels della catena altoatesina Falkensteiner invitano gli ospiti a lasciare l’auto nel parcheggio e ad esplorare i dintorni a piedi, in bicicletta o in treno. La ferrovia passa proprio davanti al Family Hotel Lido Ehrenburgerhof di Casteldarne (BZ) così come la pista ciclabile (prezzi a partire da 84 euro a persona con pensione completa light, Tel. 0474 562222). Le bici – dalle city bike, trekking bike e mountain bike per grandi e piccoli alle biciclette elettriche con tutti gli accessori – sono a disposizione in hotel e si possono portare sul treno (con un piccolo supplemento alla Holiday Pass Premium che consente di prendere tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige gratuitamente). Grazie alla rete ciclabile “Bici Alto Adige”, le due ruote si possono lasciare nel punto noleggio di una stazione, per poi riprendere un’altra bici magari nella tappa successiva.

In Alto Adige/Südtirol si snodano circa 600 km di piste ciclabili con tante attrazioni, aree sosta e servizi per tutta la famiglia. E a pochi km dal Falkensteinerhof di Valles (BZ) – prezzi a partire da 77 euro a notte con pensione ¾ plus, Tel. 0472 547165 – parte la pista che conduce fino a Lienz, per poter attraversare tutto il territorio su pedali. Dall’altro lato, infatti, la ciclabile conduce fino a Bressanone e Fortezza, da cui si può prendere la bellissima Brennero – Bolzano, molto amata dalle famiglie e dai teenagers, 96 km che si snodano tra boschi e colline lungo il vecchio percorso del treno, tra paesini da favola, valli e paesaggi alpini. Il consiglio è di partecipare anche ai tour in e-bike fino alla malga Fanes, unica nel suo genere. O prendere il treno fino al Brennero e godersi la ciclabile in discesa passando sull’antico percorso ferroviario. Pedalando verso sud, invece, si va verso il Lago di Garda. Anche da Valles, i percorsi sono accessibili per tutti, seguendo la rete ciclabile di “Bici Alto Adige”, integrata con il treno. Prenotando direttamente in hotel, con il sistema Blue Spirit, club degli ospiti, c’è il miglior prezzo sempre garantito.

Il MERCATO della TERRA nel Castello di Padernello

L’agricoltura di prossimità, nel rispetto della rotazione delle colture e del territorio, per frenare il cambiamento climatico, è al centro del Mercato della Terra Slow Food del Castello di Padernello, maniero tornato a nuova vita nellaBassa Bresciana, ogni terza domenica del mese. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, l’iniziativa si svolge la domenica precedente, il 15 aprile 2018. Piccoli produttori e artigiani del cibo faranno assaporare le loro prelibatezze e produzioni a chilometro zero, negli spazi del Castello quattrocentesco. Per l’occasione ci sarà l’iniziativa dello scambio di semi di variegate specie vegetali, all’insegna della tutela della biodiversità. La domenica al Castello di Padernello è anche motivo per scoprire gli ambienti ricchi di storia e di arte del maniero,prenotando una visita guidata. E approfittare per una passeggiata nel bosco, a piedi o in bicicletta, fino al Ponte di San Vigilio, un’opera d’arte in natura composta di legno di castagno da Giuliano Mauri. Il Castello di Padernello è un esempio virtuoso di economia circolare e generatività sociale. La Fondazione Castello di Padernello è riuscita, infatti, tramite la valorizzazione della fortezza, a rigenerare la comunità e il territorio, creando nuove occasioni di lavoro. Sia domenica 15 che nella giornata del 22, in collaborazione con Legambiente, i visitatori saranno coinvolti nella piantumazione di nuovi alberi nei dintorni del Castello. (Tel. 030 9408766)