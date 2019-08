26 Agosto, Sant’Alessandro: IMMAGINI, VIDEO e FRASI per gli auguri di buon onomastico

Auguri Alessandro! Buon onomastico!

Alessandro viene tradizionalmente festeggiato il 26 agosto in memoria di Sant’Alessandro martire, patrono di Bergamo.

Il nome deriva dal greco Aléxandros, composto dal verbo Aléxein, che vuol dire “proteggere”, e il nome Andròs, che vuol dire “uomo”. Alessandro significa quindi “protettore degli uomini”. Il latino questo nome è diventato Alexander, e in italiano Alessandro.

Per chi volesse saperne di più sulla storia del santo che si ricorda oggi, Alessandro è uno di quei pochi legionari che si salvano dall’eccidio di Agaunia (303) in quanto si trova momentaneamente distaccato in altra località. Dopo essere sfuggito due volte al carcere e avere infranto gli idoli davanti al suo comandante e persecutore, Massimiano, secondo la tradizione, subisce il martirio a Bergamo. Il soldato egiziano, il superstite della Legione Tebana, ha dunque in Bergamo la sua seconda e più vera patria. Alessandro è considerato il primo martire e patrono della città, che gli dedica la cattedrale.

A corredo dell’articolo una selezione delle più belle immagini (gallery in alto), frasi e video (in basso di seguito) per fare gli auguri di buon onomastico alle persone che portano il nome Alessandro: