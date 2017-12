26 dicembre, Santo Stefano: ecco IMMAGINI, VIDEO e FRASI per gli auguri di buon onomastico su Facebook e WhatsApp

1 /43 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Oggi, 26 dicembre si ricorda Santo Stefano

Sotto i colpi della sassaiola Stefano prega e dice: ”Signore Gesù, accogli il mio spirito”. Quando non riesce più a reggersi in piedi, piega le ginocchia e grida: ”Signore, non imputare loro questo peccato”. Detto questo, esala l’ultimo respiro. I cristiani raccolgono il suo corpo senza vita e gli danno sepoltura. Da quel momento, la storia delle reliquie di Santo Stefano entra nella leggenda, rivendicate come sono da un numero pressoché infinito di nazioni e città. Eppure, non sappiamo nulla sull’origine di Stefano, il cui nome fa pensare ad un greco, oppure ad un ebreo educato alla cultura ellenistica. Ciò di cui abbiamo certezza è la stima che la comunità cristiana ha nei suoi confronti, tanto da indicarlo come primo tra i diaconi. Grazie ai capitoli sesto e settimo degli Atti degli Apostoli, possiamo infatti ricostruire i suoi ultimi anni di vita.

