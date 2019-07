Accadde oggi: il 12 Luglio 2016 lo scontro tra treni in Puglia, in un VIDEO le voci del disastro ferroviario

Il 12 luglio 2016 si è verificato un disastro ferroviario in Puglia: morirono 23 persone e altre 50 rimasero ferite a causa dello scontro tra un treno partito da Andria con un convoglio proveniente da Corato.

Nel terzo anniversario della strage l’Astip, Associazione Strage Treni in Puglia, che riunisce molti familiari delle vittime, ha realizzato un video di pochi minuti in cui è stato incluso l’audio di una richiesta di soccorso, fatta da una donna:

“Un incidente bruttissimo, c’è stato uno scontro tra treni. Il controllore sta male, sta malissimo, sta perdendo sangue, sta perdendo conoscenza. I treni adesso sono fermi, nei campi. Mandate un’ambulanza, per favore, fate presto“.