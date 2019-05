Accadde oggi: il 7 maggio 1919 nasce Evita Peron

Nata a Los Toldos in Argentina il 7 maggio 1919, Eva Duarte sposò nel 1945 il futuro dittatore Juan Domingo Perón divenendo una figura di culto e un mito per le popolazioni più povere e diseredate del suo Paese. La precoce morte, avvenuta per leucemia nel 1952, contribuì a rendere Evita una figura leggendaria.

María Eva Duarte de Perón, nata Eva María Ibarguren è stata un’attrice, politica, sindacalista e filantropa argentina.

Di umili origini, è nata nel villaggio di Los Toldos, presso Junín, situato circa 280 km a sud-ovest di Buenos Aires. Nel 1934, a 15 anni, andò a Buenos Aires, capitale della nazione, dove perseguì una carriera da attrice di palcoscenico, radio e cinema.

Eva conobbe l’allora Colonnello Juan Domingo Perón il 22 gennaio 1944, a Buenos Aires, durante un evento di beneficenza al Luna Park Stadium a favore delle vittime del terremoto di San Juan. I due si sposarono l’anno successivo.

Eva Perón è stata anche al centro di numerose celebrazioni postume, come il film musical hollywoodiano Evita, tratto dall’omonimo spettacolo teatrale.