Le acque delle Azzorre invase dalle caravelle portoghesi, bellissime ma estremamente pericolose [FOTO]

Il mare che circonda l’arcipelago delle Azzorre è stato invaso dalle caravelle portoghesi in questi ultimi giorni. Le immagini pubblicate dai residenti sui social mostrano migliaia di animali della specie Physalia Physalis, che attirano l’attenzione con i loro splendidi colori. Nonostante la bellezza dei colori e la loro particolare forma, che potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, questo animale è estremamente pericoloso.

Per via del suo aspetto, la caravella portoghese viene spesso scambiata per una medusa, ma in realtà è un sifonoforo. Non è dunque un singolo organismo pluricellulare, ma è l’aggregazione di quattro diversi individui specializzati chiamati zooidi, collegati e fisiologicamente integrati tra loro al punto da essere reciprocamente dipendenti per la sopravvivenza.

“La caravella portoghese, che ha il nome scientifico di “Physalia Physalis”, vive sulla superficie del mare grazie ad una sacca cilindrica blu-violacea contenente gas. I suoi tentacoli possono raggiungere una media di 30 metri e il suo veleno è molto pericoloso“, aveva precisato l’Autorità Marittima Nazionale (AMN) in un comunicato all’inizio di questo mese, in cui avvisava già della presenza delle caravelle portoghesi sulle coste delle isole delle Azzorre, di Madeira e persino in alcune zone del Portogallo continentale.

Secondo l’AMN, i sintomi del “morso” includono forte dolore e sensazione di bruciore, irritazione, arrossamento, gonfiore e prurito. Alcune persone, particolarmente sensibili a morsi e veleni, possono avere gravi reazioni allergiche come mancanza di respiro, palpitazioni, crampi, nausea, vomito, febbre, svenimenti, convulsioni, aritmie cardiache e problemi respiratori.