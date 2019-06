Aerei di linea affondati nel mare per creare parchi divertimenti subacquei: nuova frontiera del turismo in Turchia e Bahrein [FOTO e VIDEO]

Ad agosto aprirà il Dive Bahrain, un grande parco divertimenti sott’acqua di 100.000m² al largo di una città del Bahrein che include un Boeing 747 affondato, secondo quanto annunciato dal Paese del Golfo Persico. Il Bahrein spera così di attirare i sub di tutto il mondo con il sito al largo di Diyar Al Muharraq, una città su sette isole artificiali. Considerato come il più grande parco sottomarino del mondo, il suo pezzo forte è il velivolo dismesso e appositamente preparato. Una caratteristica del genere potrebbe essere di dubbio gusto, ma questo non ha scoraggiato i manager del progetto.

L’aereo, costruito nel 1981 e lungo 70 metri, è “il più grande mai affondato”, secondo Zayed bin Rashid Al Zayani, ministro dell’industria, del commercio e del turismo del Bahrein. Il progetto sottomarino è il prodotto di una partnership tra il Consiglio Supremo per l’Ambiente, la Bahrain Tourism and Exhibitions Authority e il settore privato. Il sito di immersione avrà anche barriere coralline artificiali e sculture artistiche. Residenti e turisti potranno prenotare i viaggi attraverso i centri d’immersione autorizzati da agosto 2019, ha annunciato il ministro. “Siamo orgogliosi di lanciare questo unico progetto ecosostenibile”, ha detto.

Le autorità, infatti, sostengono che la nuova attrazione del Bahrein aderisca a rigidi standard ambientali e che promuoverà la crescita della vita marina e rivitalizzerà l’ecosistema locale. Ma la biologa marina Adriana Humanes afferma che le barriere coralline artificiali non sono sempre ecologicamente sicure: “Poiché le barriere coralline in buono stato di salute diventano meno abbondanti e i sub diventano più qualificati ed esperti, le barriere artificiali sono diventate alternative popolari utilizzati dai governi e dall’industria del turismo per attrarre i visitatori in alcune aree di interesse. L’ispezione di relitti è uno dei metodi più antichi utilizzati per costruire barriere artificiali fornendo una struttura a pesci e organismi marini sessili”.

Humanes aggiunge che l’ispezione di relitti fornisce “esperienze di immersione uniche, diverse e intriganti”, ma chiarisce che possono esserci aspetti negativi: “I loro materiali – rame, leghe di rame, alluminio, piombo e acciaio, idrocarburi e altre potenziali sostanze inquinanti – possono essere soggetti a corrosione, trasferendo i metalli pesanti nell’acqua marina e influenzando gli organismi marini circostanti. La corrosione porterà anche la conseguente perdita dell’integrità strutturale, potenzialmente influenzando la vita marina che popola l’area o diventando una minaccia alla sicurezza dei sub visitatori”.

La Bahrain Tourism and Exhibition Agency ha dichiarato a CNN Travel che l’aereo sarà specialmente preparato prima di essere inabissato: “Tutte le superfici dell’aereo saranno state soggette ad un lavaggio ad alta pressione con detergenti eco-compatibili per assicurare la rimozione di tutti i rivestimenti post-produzione, di olio e sporco. Inoltre, è stata spesa una grande quantità di tempo per rimuovere i contaminanti dall’aereo. Questo ha incluso la rimozione di tutti i sistemi di cablaggio, idraulico, pneumatico e carburante e tutti gli adesivi, gli isolanti, le plastiche, le gomme, le sostanze chimiche e altre sostanze potenzialmente tossiche”.

Anche la Turchia sta salendo a bordo di questa nuova tendenza del turismo subacqueo, affondando un jet Airbus al largo della sua costa nordoccidentale. Il jet modificato è stato affondato al largo della Penisola di Gallipoli nel tentativo di attrarre sub in cerca di brividi da tutto il mondo. Il video che trovate in fondo all’articolo mostra il jet che viene immerso in mare e non si può dire che non susciti una certa inquietudine vedere un mezzo costruito dall’uomo per migliorare i suoi spostamenti solcando i cieli andare ad occupare i fondali del mare, alterando drasticamente un ambiente di cui non dovrebbe assolutamente far parte. Questa non è la prima volta che la Turchia tenta un progetto simile. Un paio di anni fa, un Airbus è stato calato nelle acque al largo della costa dell’Egeo per diventare una barriera artificiale. Anche negli Stati Uniti e in Canada è possibile osservare aerei affondati come parte di siti di immersione.