Algeria: cade aereo militare, circa 200 persone a bordo. Tutti morti [FOTO e VIDEO]

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

In Algeria, un aereo militare è precipitato vicino all’aeroporto di Boufarik, a sud-ovest di Algeri. L’aereo è precipitato su un’importante arteria stradale. Secondo quanto riferiscono media arabi, ci sarebbero diversi morti. Sempre secondo i media locali, l’aereo si è schiantato stamane verso le 8 ora locale (le 9 in Italia), poco dopo il decollo dallo scalo di Boufarik, in un grande campo situato distante dal centro della città, ma vicino all’autostrada. Lo schianto ha provocato un enorme incendio, come è mostrato dalle foto pubblicate online. Secondo il sito ‘Dernieres Infos ‘Algerie’, per le operazioni di soccorso sono stati mobilitati 130 uomini della protezione civile, 14 ambulanze e 10 camion. Lo stesso sito parla di più grave incidente “nella storia dell’aviazione militare algerina”. Sono ignote per il momento le cause dello schianto.

I media locali precisano che il velivolo precipitato era un aereo da trasporto prodotto dalla ‘Ilyushin‘. Secondo l’emittente ‘al-Arabiya‘, la maggior parte dei passeggeri a bordo erano militari.

Boufarik, il luogo dello schianto, si trova a circa 30 chilometri dalla capitale Algeri. L’aereo militare e’ un ‘Ilyushin’, “si e’ schiantato nel perimetro della base aerea di Boufarik (Blida)” ed era diretto a Bechar, nel sud-ovest, scrive l’agenzia algerina Aps citando “una fonte militare”. “Un denso fumo nero saliva dall’apparecchio in fiamme, visibile dall’autostrada che va da Algeri e Blida in seguito allo schianto di cui si ignora per ora il bilancio”, aggiunge l’Aps citando un proprio giornalista. “Unita’ speciali della Protezione civile sono state mobilitate sul posto per soccorrere eventuali vittime”, viene aggiunto.

AGGIORNAMENTO – Non ci sarebbero sopravvissuti allo schianto dell’aereo dell’esercito algerino avvenuto nei pressi dello scalo militare di Boufarik, nel governatorato di Blida, pochi chilometri a sudovest di Algeri. Lo ha riferito una fonte militare algerina all’emittente ‘al-Arabiya’. La fonte ha confermato che a bordo del velivolo c’erano “circa 200” persone.

TV locale parla di 105 morti

Secondo l’emittente locale ‘Ennahar’, che cita fonti della protezione civile algerina, sarebbe di 105 morti il bilancio dello schianto dell’aereo dell’esercito algerino avvenuto stamane nei pressi dello scalo militare di Boufarik, nel governatorato di Blida, pochi chilometri a sudovest di Algeri. La stessa tv sostiene che tra i passeggeri a bordo vi fossero 26 membri del Fronte Polisario. Secondo il giornale ‘Echourouk’, l’aereo era diretto ad Orano, nell’ovest, e poi a Tinduf, nel sud dell’Algeria, dove si trova il principale campo profughi saharawi gestito dal Polisario.

La notizia della morte dei 26 membri del Fronte Polisario è stata confermata dalla rappresentanza in Algeria del movimento che si batte per l’indipendenza del Sahara occidentale dal Marocco.