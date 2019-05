Aereo esce fuori pista e finisce in un fiume [GALLERY]

Un aereo è finito fuori pista a Jacksonville, in Florida, ed ha terminato la sua corsa nel fiume St. Johns.

Il velivolo proveniva dalla base di Guantanamo, a Cuba, e aveva a bordo 136 persone tra passeggeri ed equipaggio: secondo quanto riferito dai media, sono stati tutti tratti in salvo anche se una ventina sono stati trasportati in ospedale per ferite lievi.

L’aereo, noleggiato dal Dipartimento della Difesa, era operato dalla Miami Air International, compagnia aerea di charter che vola da Guantanamo alle basi di Jacksonville e Norfolk, in Virginia. A borgo sono presenti in genere militari (che vengono spostati da una base a un’altra) e le loro famiglie.

I soccorsi sono giunti immediatamente sul posto e, dopo aver portato al sicuro i militari e le loro famiglie a bordo, stanno ancora lavorando per cercare di contenere la fuoriuscita di carburante nel fiume.

L’incidente sarebbe stato causato dal maltempo ma le cause precise non sono ancora note.