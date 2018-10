Aeronautica Militare: il Generale Rosso è il nuovo Capo di SMA [FOTO]

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso è il nuovo Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica. La cerimonia di avvicendamento con il Generale di Squadra Aerea Enzo Vecciarelli ha avuto luogo questa mattina presso l’aeroporto militare di Ciampino (Roma), sede del 31° Stormo, alla presenza del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano. All’evento hanno partecipato i Vertici militari e numerose Autorità politiche, civili e religiose.

Il Generale Vecciarelli, che il prossimo 5 novembre assumerà l’incarico di Capo di Stato Maggiore della Difesa, ha ricordato che “quasi tre anni fa, in questo stesso hangar, nell’atto di assumere l’incarico che oggi termino, facevo appello ad uno sforzo corale di coesione interna per essere sempre più all’altezza delle aspettative degli italiani e sempre più utili al Paese!”. Ha poi continuato dicendo che “quell’appello è stato compreso e raccolto dalla stragrande maggioranza del mio dal mio personale, soprattutto dai più giovani e da coloro che hanno saputo mettere da parte gli egoismi personali e le rendite di posizione per dedicarsi con entusiasmo e condivisione d’intenti alla costruzione dell’Aeronautica 4.0. Un’Aeronautica ancor più avanzata, tecnologicamente e concettualmente proiettata all’internet delle cose, al mondo cyber e dei megabyte. Un’Aeronautica che al contempo pone al centro della propria ragione sociale l’operatività dei propri Stormi ma soprattutto la riscoperta dei valori dell’uomo, la soddisfazione dei suoi bisogni, la coesione tra tutto il personale attraverso la considerazione di ognuno per il rispetto e la dignità di tutti gli altri.”

Dopo la lettura dell’Ordine del Giorno ed il passaggio della Bandiera di Guerra dell’Aeronautica Militare dal Capo di SMA uscente al subentrante, ha preso la parola il Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso che nel corso del suo intervento ha sottolineato che il suo mandato da Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare “seguirà con tenacia e convinzione il solco chiaro, diritto e lungimirante” del suo predecessore, sintetizzando il suo impegno con una sola parola: “continuità”. Il Generale Rosso ha poi evidenziato di credere “nello spirito interforze, irrinunciabile, in quello vero, che non è appiattimento e cosmetica omogeneizzazione ma piuttosto valorizzazione armonica ed equilibrata delle singole Forze Armate, nel rispetto delle specifiche competenze e peculiarità, per offrire al Paese uno strumento di difesa e sicurezza quanto più coeso, funzionale e coerente possibile, integrato con gli altri dicasteri, a disposizione ed utile alla comunità, a casa come nei contesti internazionali”. In conclusione, rivolgendosi al personale dell’Arma Azzurra, ha dichiarato che “dobbiamo garantire la massima capacità, prontezza operativa e utilità al Paese in sicurezza, con efficacia, con efficienza, soddisfacendo, allo stesso tempo, le legittime aspettative del personale, con risorse fortemente limitate e sempre nel pieno rispetto delle leggi e delle norme. Questa la sintesi del lavoro che ci attende.”

“L’Aeronautica che oggi consegni nelle mani del tuo successore”, ha poi evidenziato il Capo di Stato Maggiore della Difesa nel corso del suo intervento, rivolgendosi al Generale Vecciarelli,“è una Forza Armata pronta ad agire con tempestività e successo nel più ampio spettro di compiti e missioni assegnate”. Nel formulare i migliori auguri al Generale Rosso per il nuovo incarico,il Generale Graziano si è detto “certo che non ti mancherà determinazione e coraggio per affrontare e superare le difficoltà, intelligenza e lungimiranza per illuminare il futuro dell’Aeronautica, sensibilità per ascoltare il cuore pulsante del suo meraviglioso personale”.

Nel suo intervento, il Ministro della Difesa ElisabettaTrenta ha evidenziato che “l’Aeronautica è una componente essenziale dello strumento militare, della quale il nostro Sistema-Paese non potrebbe fare a meno, soprattutto in situazioni geo-politiche caratterizzate da tale incertezza, turbolenza e imprevedibilità come quelle odierne. Un’organizzazione sempre più efficiente ed efficace, apprezzata nel contesto degli impegni internazionali assunti in questi anni dall’Italia insieme a Paesi alleati ed amici per contrastare la minaccia del terrorismo internazionale, ma anche capace di essere presente ovunque ci sia bisogno del suo intervento al servizio dei cittadini”.