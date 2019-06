Aerospazio, il premier Conte al salone aeronautico di Le Bourget: “settore trainante per l’Italia” [FOTO]

L’Aerospazio e’ un comparto in cui abbiamo delle punte di innovazione incredibile e di eccellenza. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che oggi si e’ recato al salone aeronautico di Le Bourget, a Parigi, visitando fra gli altri gli stand di Leonardo. Quello aerospaziale, ha aggiunto, e’ “un comparto in continua espansione, ogni euro investito ci da’ un ritorno notevole” senza dimenticare che “il numero di occupati e l’export sono sempre in crescita”. “Guardiamo veramente con grande attenzione a questo comparto ed e’ questa la ragione della mia presenza a questo salone”, ha concluso il premier.

Quello aerospaziale e’ un “settore guida” dell’industria italiana. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando dal palco dell’Agenzia spaziale europea (Esa) a Le Bourget, alle porte di Parigi, dove e’ in corso il salone aeronautico, confermando che l’Italia continuera’ a sostenere l’Agenzia. Poco prima, il presidente del Consiglio aveva inaugurato il super-drone di Leonardo tra gli applausi dei presenti. Poi ha visitato i numerosi stand delle piccole e medie imprese italiane attive nel settore aerospaziale, un modo per sottolineare l’importanza del ‘Sistema Paese’ in un settore cruciale e particolarmente esposto alla concorrenza come questo.