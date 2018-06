1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

“Questa mattina, il comune di Realmonte e la Capitaneria di Porto Empedocle, hanno provveduto ad eliminare una ventina di vecchi e pericolosi ancoraggi abusivi per barche, nel mare di fronte la Scala dei Turchi“: in una nota Mareamico esprime “viva soddisfazione per il ripristino della legalità nel mare della Scala dei Turchi“.

Ecco il video: