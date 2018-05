Agrigento, Mareamico: fogne nel mare di Siculiana [FOTO e VIDEO]

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il drone di Mareamico ha scoperto “che la condotta sottomarina di Siculiana è rotta a pochi metri dalla riva e le fogne si diffondono in mare.

Un indicatore di tale rottura è rappresentato da un numero incredibile di pesci che vi girano intorno, attirati dal valore nutritizio di queste acque.

Purtroppo ad est di questa rottura vi è la famosa spiaggia di Giallonardo mentre ad ovest si trovano i lidi di Siculiana marina e le spiagge della riserva di Torre Salsa.”

Mareamico chiede “che le condotte sottomarine vengano messe al bando!

Non si deve più consentire lo scarico diretto in mare di acque inquinate, a nessuna distanza dalle coste.

Tutte le fogne debbono avere come recettore finale i depuratori e non il mare.“

Ecco il video: