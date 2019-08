Alaska, Trump vuole eliminare le restrizioni per la foresta nazionale di Tongass [FOTO]

Il presidente Usa Donald Trump prepara una mossa destinata a rilanciare l’economia degli Stati Uniti: secondo quanto pubblicato oggi dal Washington Post, Trump ha incaricato il segretario all’Agricoltura, Sonny Perdue, di eliminare le restrizioni – imposte circa 20 anni fa – al disboscamento nella foresta nazionale di Tongass, nel sud-est dell’Alaska. Il quotidiano americano cita tre fonti informate della decisione, presa dopo che il presidente ne ha discusso privatamente con il governatore dello Stato, Mike Dunleavy, sull’Air Force One. L’iniziativa, se confermata, riguarderà oltre la metà della maggiore foresta pluviale temperata intatta al mondo, aprendola a potenziali progetti energetici, minerari e di taglio e trasporto di legname. La foresta è protetta dalla cosiddetta “Roadless rule“, un’ampia politica varata dal presidente democratico Bill Clinton, poco prima di lasciare l’incarico nel 2001 e che è sopravvissuta a ripetuti assalti legali. Quando era alla Casa Bianca, George W. Bush aveva provato a ribaltare queste norme, prima che un giudice federale stabilisse che dovevano rimanere in vigore. Il settore del legname rappresenta meno dell’1% dell’economia del sud-est dell’Alaska, contro l’industria della lavorazione del pesce (8%) e del turismo (17%). I politici in Alaska, compreso il governatore Dunleavy hanno chiesto con insistenza a Trump di esonerare l’Alaska dalle norme che vietano il taglio e la vendita di legname e non permettono di costruire strade e abbattere i tempi di trasporto tra le varie aree dello Stato, salvo specifici progetti approvati dalla Forestale. E ora pare che abbiano trovato un forte alleato proprio alla Casa Bianca.