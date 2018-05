Allerta Meteo, instabilità senza sosta: violenti temporali al Centro/Nord, nubifragi e grandinate in atto [LIVE]

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Ancora piogge, temporali, grandinate, nubifragi: succede in queste ore soprattutto tra Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche e Umbria abbiamo avuto anche nel pomeriggio di oggi violenti fenomeni temporaleschi, in alcuni casi ancora in atto. Un tipo di instabilità sparsa a macchia di leopardo sul territorio, e che proseguirà anche domani – Venerdì 18 Maggio – soprattutto al Centro, e in modo particolare tra Marche e Abruzzo. Attenzione alle precipitazioni che interesseranno al mattino la Basilicata al Sud, e nel pomeriggio tutto l’arco alpino al Nord.

Intanto le temperature stanno aumentando sensibilmente, rientrando così in linea con le medie del periodo dopo il freddo anomalo dei giorni scorsi. Oggi abbiamo avuto +27°C ad Agrigento, +26°C a Cosenza e Foggia, +25°C a Siracusa, Catanzaro e Modica, +24°C a Reggio Calabria, Ragusa e Bolzano, +23°C a Catania, Cagliari, Trieste, Taranto, Lecce, Trapani, Aosta, Vieste e Crotone, +22°C a Roma, Milano, Torino, Napoli, Bari, Bologna, Parma, Messina, Perugia, Ancona, Brindisi, Termoli, Ferrara, Frosinone, Mantova, Udine, Vicenza, Guidonia, Latina, Cuneo, Piacenza e Alghero.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: