Allerta Meteo, Agosto spacca l’Italia in due: caldo al Sud, violenti temporali al Nord

Inizia oggi Agosto, l’ultimo mese d’Estate e l’Italia si ritrova letteralmente spaccata in due. Fa molto caldo al Sud, soprattutto in Sardegna e Sicilia dove abbiamo +40°C a Carbonia e Monteponi, +39°C a Carini, Guspini, Iglesias ed Asuni, +38°C a Trapani, Barumini e Oristano, +37°C a Sassari e Ozieri, +36°C a Palermo e Catania, ma anche in Puglia e Calabria dove spiccano i +36°C di Castrovillari e i +35°C a Taranto, Foggia e Cosenza. Domani, Venerdì 2 Agosto, farà ancora più caldo in tutto il Centro/Sud (vedi mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo), con Palermo a +40°C, picchi diffusi di +38°C in Puglia e massime over +35°C anche nelle Marche, in Abruzzo e in Molise.

Contemporaneamente, però, avremo forti temporali sulle Alpi: dopo i fenomeni disastrosi di ieri pomeriggio tra Veneto e Trentino, oggi pomeriggio avremo altri temporali pomeridiani nell’alto Piemonte, in Lombardia, in Alto Adige. Ma sarà soprattutto domani, Venerdì 2 Agosto, ad imperversare il maltempo su gran parte del Nord: per questo motivo è scattata l’Allerta Meteo per le prossime ore. Già in mattinata avremo violenti temporali nella Lombardia centro/settentrionale, in Trentino Alto Adige, in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche alla bassa Lombardia, all’Emilia Romagna, alle zone interne della Toscana centro/settentrionale e alle Marche, con forti temporali sulle coste dell’alto e medio/alto Adriatico. Attenzione a possibili fenomeni estremi, con nubifragi, grossa grandine e tornado.

