Allerta Meteo, il caldo anomalo innesca temporali-killer nel Mediterraneo: allarme alluvione in Sardegna, Liguria, Piemonte, Corsica e Costa Azzurra

Allerta Meteo – Il caldo anomalo delle ultime settimane e degli ultimi giorni sta determinando la nascita di violenti temporali nel Mediterraneo occidentale: le temperature sono ancora estive (ieri Genova ha raggiunto i +27°C), e proprio i contrasti termici innescano “mostri” temporaleschi che determinano piogge torrenziali. L’energia in gioco è molto alta per le temperature elevate delle acque superficiali del Mediterraneo, e così si stanno verificando fenomeni meteorologici disastrosi come l’alluvione di ieri sera sull’isola di Maiorca, alle Baleari, dove sono caduti 233mm di pioggia in meno di due ore e sono morte almeno 9 persone (altre 17 risultano disperse).

Proprio da ieri sera il maltempo ha iniziato a colpire in modo molto pesante la Sardegna meridionale: a Poggio dei Pini, frazione di Capoterra nell’hinterland cagliaritano, sono caduti 122mm di pioggia. Anche in Ogliastra il maltempo ha provocato gravi danni, con strade e scuole chiuse in molte località.

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà ulteriormente: i forti temporali provenienti da Ovest si abbatteranno sull’Italia occidentale. Nel pomeriggio/sera di oggi avremo ancora maltempo in Sardegna, soprattutto nel versante tirrenico dell’isola e nell’Ogliastra. Le piogge torrenziali inizieranno a colpire anche la Corsica. Al Sud avremo instabilità diffusa con temporali pomeridiani tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Al Nord le piogge avanzeranno dalla Francia meridionale verso Piemonte e Liguria, con accumuli già abbondanti in serata nelle zone prealpine e nella Liguria più occidentale nella zona di Imperia.

Il “clou” del maltempo, però, sarà domani, Giovedì 11 Ottobre: piogge torrenziali colpiranno il Nord/Ovest tra Piemonte e Liguria, con violenti temporali tra Genova, Savona e Imperia dove cadranno fino a 150–200mm di pioggia. E’ alto il rischio di bombe d’acqua e pesanti alluvioni. Continuerà a piovere in modo pesantissimo anche nei versanti tirrenici di Corsica e Sardegna, e anche qui potranno verificarsi fenomeni estremi.

A rischio alluvione anche la Francia sud/orientale, a Monte Carlo, Nizza e Cannes dove tra stasera e domani potranno cadere addirittura oltre 300mm di pioggia con pesantissime conseguenze sul territorio.

