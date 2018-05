Allerta Meteo, il ciclone Afro-Mediterraneo flagella l’Italia: forte maltempo in atto, continuerà anche domani [MAPPE e DETTAGLI]

1 /30 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Continua ad imperversare il maltempo sull’Italia a causa del profondo ciclone Afro/Mediterraneo che ha raggiunto il basso Tirreno e si trova nella zona delle isole Eolie con un minimo barico di 995hPa di pressione. Le temperature sono sensibilmente crollate in tutto il Centro/Sud, addirittura sulle coste di Calabria, Sicilia, Marche, Abruzzo e Molise oggi durante il giorno la colonnina di mercurio ha fatto fatica a salire oltre i +14/+15°C. Soltanto in mattinata per pochi minuti le massime erano state di +16°C a Messina, +17°C a Palermo, +18°C a Catania, Trapani, Pescara, Perugia, Reggio Calabria, Olbia, Ancona e Termoli. Molto più caldo al Nord/Est: anche oggi come ieri il Friuli Venezia Giulia è stata la Regione con le temperature più alte d’Italia, addirittura +30°C a Udine e Pordenone.

Le piogge più abbondanti stanno colpendo le Regioni Adriatiche, tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia: qui oggi sono caduti ben 75mm di pioggia a Nereto, 58mm a Chieti, 57mm a Pineto, 50mm a Torrevecchia Teatina, 52mm a Petacciato, 43mm a Martinsicuro, 35mm a San Marco in Lamis, 31mm a San Giovanni Rotondo, 29mm a Gualdo Tadino, 27mm a Foggia, 26mm a Fano e Cisternino, 22mm a Senigallia, 20mm a Porto Sant’Elpidio, 19mm a Martina Franca.

Continua a piovere in Sardegna, dove nelle ultime 48 ore sono caduti 161mm di pioggia a Dorgali, 151mm a Sanluri, 147mm ad Orosei, 138mm ad Arbus e Fonni, 128mm ad Ozieri, 127mm a Tempio Pausania, 121mm ad Oristano, 119mm a Carbonia, 81mm a Sassari, 75mm ad Olbia, 71mm a Porto Torres, 69mm ad Alghero, 52mm a Cagliari.

Precipitazioni abbondanti anche in Sicilia, dove da ieri sono caduti 60mm di pioggia a Giuliana, 52mm ad Erice, 47mm a Bivona, 41mm a Prizzi, 39mm a Ragusa, Gangi, Camporeale e Canicattì, 35mm a Mussomeli, 34mm a Pedara, 31mm a Castellammare del Golfo e Monreale, 28mm a Caltagirone, 25mm a Trapani, 24mm a Calatafimi, 23mm a Pantelleria e Nicosia, 21mm ad Agrigento e Sciacca, 20mm a Caltanissetta, 19mm a Fiumedinisi, 18mm a Piazza Armerina, 17mm a Modica e Bronte, 15mm a Marsala.

Un violento nubifragio ha colpito nel pomeriggio di oggi anche il Sannio, in provincia di Benevento, con intensa attività elettrica e forti grandinate. In meno di un’ora sono caduti 60mm di pioggia a Laiano, 47mm a Frasso Telesino, 34mm a Campoli del Monte Taburno, 31mm a Faicchio, 19mm al Castello di Limatola.

Come possiamo osservare nelle mappe a corredo dell’articolo, il maltempo continuerà anche nelle prossime ore e nella giornata di domani, Venerdì 4 Maggio 2018 con forti piogge anche al Nord, in modo particolare in Piemonte ed Emilia Romagna. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: