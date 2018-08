Allerta Meteo, il Ciclone di Ferragosto manda l’estate definitivamente k.o.? Il maltempo continuerà almeno fino al 25 Agosto!

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – L’Estate potrebbe essere già agli sgoccioli, nonostante quest’anno non abbia mai avuto lunghi periodi estremamente caldi e soleggiati: eppure il “Ciclone di Ferragosto” che ha già iniziato a colpire il Nord e nelle prossime ore si estenderà a tutt’Italia facendo sensibilmente crollare le temperature, potrebbe segnare la definitiva “rottura” stagionale. Infatti gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteorologici non solo confermano il maltempo dei prossimi tre giorni sull’Italia, con numerosi fenomeni estremi (trombe d’aria, grandinate, bombe d’acqua, forti raffiche di vento e intense mareggiate lungo le coste), ma a medio e lungo termine delineano un quadro particolarmente insolito con almeno altre due perturbazioni ad attraversare il nostro Paese tra 17 e 25 Agosto. Il maltempo, quindi, non si limiterà a questi giorni ma proseguirà anche nel weekend (soprattutto al Centro/Sud) e poi la prossima settimana in tutt’Italia. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: