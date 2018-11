Allerta Meteo, arriva il “Ciclone di Neve”: Italia colpita in pieno, “bomba bianca” tra Lunedì sera e Martedì 20 Novembre al Centro/Nord

1 /10 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Le temperature continuano a diminuire sull’Italia, soprattutto nelle Regioni Adriatiche e al Centro/Nord, in questo fine settimana di maltempo al Sud dove la colonnina di mercurio s’è abbassata di qualche grado ma senza crollare come invece accaduto dalla Sila in su’. C’è preoccupazione per l’arrivo di violenti temporali sulla Calabria jonica, tanto che la protezione civile ha lanciato l’allerta arancione per tutta la giornata di Domenica 18 Novembre dopo che ieri Catania è stata flagellata da un’alluvione lampo. Ma tutte le attenzioni sono adesso rivolte al “Ciclone di Neve” in arrivo all’inizio della prossima settimana: la tempesta colpirà in pieno l’Italia tra Lunedì 19 e Martedì 20. Il ciclone arriverà da sud/ovest, dal Mediterraneo occidentale, con un grande carico di pioggia e umidità. L’aria fredda, invece, continuerà ad affluire da Nord/Est, dalle steppe russe, scorrendo lungo il bordo orientale di un poderoso Anticiclone Scandinavo. E così nevicherà tanto, tantissimo, al Centro/Nord, una vera e propria “bomba bianca” con accumuli importanti sull’Appennino centro/settentrionale (soprattutto nel pomeriggio/sera di Lunedì), e poi fin in pianura Padana nella giornata di Martedì 20.

Gradualmente le temperature tenderanno ad aumentare durante la perturbazione, perché il ciclone proveniente da sud/ovest predominerà sull’aria fredda, facendo così impennare le temperature con forti venti di scirocco in tutto il Paese. Al Sud, infatti, avremo ampie schiarite con temperature massime di oltre +25°C. Sarà l’ennesimo evento estremo di un autunno particolarmente violento nel Mediterraneo.

Il Ciclone di Neve, intanto, si sposterà a Nord delle Alpi portando gelo e nevicate anche in Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Inghilterra e in tutta l’Europa centrale: sarà un importante episodio di inverno particolarmente precoce. Per monitorare la situazione in tempo reale, ecco le pagine utili per il nowcasting:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play