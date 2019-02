Allerta Meteo, il CICLONE FREDDO del weekend è arrivato: venti impetuosi, danni e disagi. ALLARME Sicilia e Malta, ma non nevicherà [MAPPE]

1 /36 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – La tempesta di Bora e Grecale è arrivata sull’Italia nella notte: raffiche di vento impetuoso stanno flagellando in modo particolare l’area Appenninica compresa tra Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Il vento ha infatti già raggiunto 124km/h sul Monte Partenio, 117km/h sul Monte Terminillo, 114km/h a Napoli, 105km/h a Fondi, 89km/h a Salerno e Fano, 85km/h a Caserta e Capri, 82km/h a Termoli e Barletta, 81km/h a Crotone, 80km/h ad Avellino e Vieste, 78km/h a Gioia del Colle, 77km/h a Chianciano Terme, 76km/h a Bari, Frosinone e Ceglie Messapica, 74km/h a Gualdo Tadino, 72km/h a Perugia, 70km/h a Pescara, 69km/h a Pisa, 68km/h a Benevento e Viterbo, 66km/h a Roma.

Anche le temperature sono in picchiata. A Campobasso abbiamo già -3°C, a Taranto e Benevento ci sono appena +2°C, a Napoli, Bari, Salerno e Cosenza +4°C mentre l’aria fredda non è ancora arrivata in Sicilia dove Palermo e Catania sono a +13°C.

Clima completamente diverso al Nord, dove il vento è più lieve e le temperature – seppur in calo dopo i valori folli di ieri – sono comunque elevate rispetto alla media del periodo, soprattutto in Liguria dove abbiamo addirittura +18°C a Loano, +17°C a Finale Ligure e Varazze, +16°C a Genova e Albissola, +15°C a Savona e Arenzano. Un piccolo assaggio del clima estivo in arrivo negli ultimi tre giorni del mese di Febbraio, quando le temperature supereranno stabilmente i +25°C in tutto il Nord/Ovest.

Tornando alla situazione attuale, il cielo si presenta un po’ ovunque sereno o poco nuvoloso. Soltanto nelle zone interne tra Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale è in transito una nuvolosità più compatta, che tuttavia non sta generando precipitazioni significative. Qualche debole fiocco di neve s’è fatto vedere nell’hinterland di Salerno, accompagnato dal forte vento di grecale, ma senza alcun tipo di accumulo al suolo.

Il forte vento, invece, sta provocando danni e disagi un po’ ovunque. Una nave mercantile turca spianta dalle raffiche di vento e della mareggiata si è arenata sul litorale sud di Bari, all’altezza della spiaggia di Pane e Pomodoro. Sul posto sono al lavoro mezzi della Capitaneria di porto. Un rimorchiatore ha tentato inutilmente di avvicinarsi alla nave per agganciarla e trainarla al largo. Le condizioni del mare non hanno sinora consentito di portare a termine l’operazione. A bordo c’è l’equipaggio. La nave è arenata sul basso fondale sabbioso e sbatte contro i frangiflutti. La nave, la Efe Murat di Istanbul, è partita ieri dal porto di Ortona ed è diretta ad Aliaga in Turchia. Ad Ortona il mercantile ha scaricato una partita di grano. In tutto sono 15 i componenti dell’equipaggio che si trovano a bordo, tutti di nazionalità turca. Sul posto la Capitaneria di porto ha inviato un primo rimorchiatore raggiunto da un secondo. Se pur modesto, il galleggiamento della nave fa sperare di riuscire ad agganciarla trasportandola a largo. Ma il vento e le proibitive condizioni del mare hanno sinora impedito di portare a temine l’operazione.

Per effetto del forte vento che imperversa da stanotte nel Golfo di Napoli, quasi tutti i collegamenti marittimi con Ischia e Procida sono stati interrotti. Solo alcune corse di collegamento Casamicciola-Pozzuoli sono garantite da una motonave della “Medmar”. La Gestur ha effettuato una corsa da Pozzuoli diretta a Ischia. Fermi invece gli aliscafi e ferme nei porti anche le navi della compagnia Caremar.

Disagi anche in Basilicata dove i Vigili del Fuoco stanno effettuando diversi interventi in particolare, per la caduta di rami e alberi causata dal forte vento.

Proprio a causa del forte vento, oggi le scuole sono chiuse a Napoli, Benevento, Potenza, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Cava de’ Tirreni, Pellezzano.

Nelle prossime ore il forte vento si intensificherà, estendendosi anche all’estremo Sud. In serata avremo una tempesta di grecale violentissima sulla Sicilia, con raffiche di vento di oltre 110km/h su tutta l’isola e in modo particolare nei suoi settori sud/orientali, dove si verificherà una mareggiata molto pesante tra Catania e Siracusa. Allarme anche a Malta, dove nella notte il vento di grecale (da Nord/Est) supererà i 120km/h con furiose mareggiate lungo le coste esposte (vedi mappe nella gallery a corredo dell’articolo).

Non aspettatevi, invece, nevicate. Non nevicherà in modo significativo. Non ci saranno grandi precipitazioni, se non un veloce passaggio temporalesco nella sera/notte tra Calabria jonica e Sicilia orientale, con neve oltre i 600 metri di altitudine ma comunque senza accumuli rilevanti.

Già domani, Domenica 24 Febbraio, la situazione tornerà nella norma, con cielo sereno o poco nuvoloso anche al Sud, temperature in aumento e venti in attenuazione, seppur ancora sostenuti. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

