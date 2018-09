Allerta Meteo, il Ciclone Mediterraneo continua ad alimentare forte maltempo al Centro/Sud: piogge e temporali da Roma a Palermo [LIVE]

1 /18 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Il Ciclone Mediterraneo continua ad imperversare sul mar Tirreno con un nucleo di bassa pressione profondo 1012hPa pochi chilometri a est della Sardegna: proprio nelle acque del Tirreno sono in atto i fenomeni temporaleschi più intensi, in modo particolare nella Sicilia occidentale dove stamattina sono già caduti 43mm di pioggia a Trapani e 29mm a Marsala.

Nel corso della giornata il maltempo si porterà anche su Palermo, intensificandosi nei settori nord/occidentali siciliani. Ma forti piogge e temporali colpiranno anche le zone meridionali e joniche dell’isola, in risalita proprio dalle acque di Canale di Sicilia e mar Jonio. Localmente potranno verificarsi fenomeni particolarmente intensi.

Altre forti piogge colpiranno la Sardegna, specie sud/orientale, e la Calabria jonica meridionale. Pioverà, come già accaduto ieri, anche tra Lazio e Campania, con temporali localmente intensi nel pomeriggio. Splende indisturbato il sole, invece, al Centro/Nord dove le temperature si mantengono eccezionalmente elevate per il periodo, ovunque oltre i +30°C nei valori massimi giornalieri con picchi di +33/+34°C.

Domani, Sabato 22 Settembre, avremo le ultime piogge residue mentre questo sistema perturbato andrà esaurendosi verso Algeria e Tunisia. Contestualmente al Nord/Est irromperà una forte bora con temporali localmente molto forti nel Friuli Venezia Giulia, al confine con la Slovenia. Eloquenti le mappe che pubblichiamo a corredo dell’articolo, dove si evidenzia anche il netto calo delle temperature imminente in Europa dopo una settimana di caldo eccezionale. Ecco le pagine per seguire il nowcasting in tempo reale: