Allerta Meteo, ciclone nel Mediterraneo: Malta, Sicilia e Sardegna a rischio alluvioni lampo, caldo anomalo al Centro/Nord

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Imperversa ancora il maltempo nel cuore del Mediterraneo per un ciclone che stamattina si trova nell’Algeria settentrionale e alimenta forti temporali tra la Tunisia e la Sicilia: fenomeni estremi che nel pomeriggio/sera si sposteranno dapprima su Malta, successivamente (nella notte) sulla Sicilia sud/orientale come si può osservare dalle mappe che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo.

Intanto fa caldo come se fossimo quasi in estate su tutte le Regioni tirreniche, dalla Liguria alla Campania: alle 11:30 di stamattina avevamo già +27°C a Vico Equense, +26°C a Napoli, Latina, Fondi, Positano e Battipaglia, +25°C a Pisa, La Spezia e Rapallo. Nel pomeriggio le temperature massime giornaliere potrebbero addirittura sfiorare i +30°C. Cielo sereno anche al Nord, con calma di venti e clima mite: al Nord/Est, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, molte località hanno già superato i +23°C in pianura Padana e nel pomeriggio arriveranno ad oltre +25°C.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: