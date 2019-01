Allerta Meteo, il Ciclone Polare “Klaus” sempre più vicino al Sud: iniziano le 48 ore “clou” di maltempo e neve [LIVE]

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Il Ciclone Polare denominato ufficialmente “Klaus” è sempre più vicino al Sud Italia: profondo 981hPa, si sta spostando dalla Sardegna verso la Sicilia occidentale con il suo carico di piogge, temporali e aria fredda. A Palermo, ad esempio, piove con +9°C in rapido calo, a Trapani abbiamo addirittura +5°C in riva al mare, a Ragusa diluvia con appena +2°C e in Sardegna nevica copiosamente fin dalle basse quote (Nuoro è completamente imbiancata), mentre a Bari ci sono ancora +12°C ma anche al Nord/Est splende il sole ed il clima è mite con proprio +9°C a Verona, Padova, Udine e Pordenone.

Il maltempo più serio sta risalendo la Sicilia da sud/est: anche a Catania sta piovendo con +9°C. Sta iniziando la fase “clou” del maltempo, che durerà 48 ore fino alla tarda mattinata di Sabato. L’aria fredda risalirà tutto il Sud dalla Sicilia verso la Puglia, seguendo lo spostamento del Ciclone Polare che entro domani sarà al largo del mar Jonio. Eloquenti le mappe che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo. Confermate le abbondanti nevicate a bassa quota su tutto l’Appennino meridionale e in modo particolare sui rilievi di Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata (oltre i 300–400 metri in calo domani fino ai 200 metri specie su Abruzzo e Molise), Calabria (oltre i 400–500 metri) e Sicilia (oltre i 500–600 metri), oltre alla neve che sta cadendo abbondante in Sardegna.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

