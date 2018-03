Allerta Meteo Domenica delle Palme, ciclone al Sud: forte maltempo in atto, MAPPE e DETTAGLI

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – E’ una Domenica delle Palme di forte maltempo al Sud per un ciclone Afro/Mediterraneo che sta provocando piogge, temporali, locali grandinate in Sicilia, tanta sabbia del Sahara e forti venti di scirocco (che stanno facendo sensibilmente aumentare le temperature, basti pensare ai +16°C già raggiunti a Reggio Calabria in mattinata prima della tempesta). Nel pomeriggio/sera avremo i fenomeni di maltempo più intenso, ben evidenziati dalle mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo. Evidente la risalita delle precipitazioni verso le aree Joniche e poi del basso Adriatico entro sera, mentre nel basso Tirreno arriverà la “coda” della perturbazione con ulteriori piogge e temporali. Evidenti anche i forti venti di scirocco che soffieranno impetuosi sullo Jonio, mentre l’Adriatico andrà in burrasca con forti mareggiate sulle coste tra Barletta e Bari. Sugli scudi il Salento, che nel tardo pomeriggio e in serata verrà colpito non solo da forti piogge ma anche da venti impetuosi. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: