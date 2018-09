Allerta Meteo, subito dopo l’Equinozio d’Autunno arriva sull’Italia un’intensa sfuriata fredda: temperature in picchiata da LunedÃ¬ 24

1 /22 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – L’alta pressione ancora distesa su parte dell’Europa meridionale e sul bacino del Mediterraneo ha le ore contate. Le correnti fresche nord-atlantiche, già protagoniste sull’Europa settentrionale, si apprestano a convogliare un fronte freddo nordico più incisivo, che si addosserà alle Alpi nella giornata odierna. La discesa di aria particolarmente fredda, pilotata da una perturbazione nord atlantica, richiamerà verso l’Europa aria fredda dalla Groenlandia che gettandosi sull’Adriatico (bordo orientale dell’alta pressione) ci farà assaggiare una temporanea avvenzione autunnale, scatenando un notevole calo delle temperature di oltre 10/12°C specie lungo i versanti orientali della Penisola. Non sono escluse temperature minime inferiori ai 10°C al Nord, specie in pianura Padana e nelle aree appenniniche centro/meridionali soprattutto in caso di assenza di vento e nubi. Il calo termico sarà accentuato nei giorni successivi a causa dei venti sostenuti di Bora e Grecale, con raffiche prossime ai 70-90 km/h. Dagli ultimi aggiornamenti c’è da dire che questo fronte freddo sarà piuttosto fugace, per via dell’alta pressione che tende a spanciare verso Ovest, facendo allontanare il ”core principale” del fronte freddo verso Sud/Est, pertanto nella giornata di Lunedì 24 Settembre anche i fenomeni risulteranno sparsi e molto veloci proprio durante la fase introduttiva dell’ammasso di aria fredda che potrà comportare qualche congesto locale, associato a rovesci o isolati temporali, tipico delle irruzioni di aria fredda, specie sulle regioni centro/meridionali, ma ci sarà comunque un ricambio d’aria, molto importante. Tra Mercoledì 26 e Giovedì 27 Settembre l’anticiclone sembra che torni ad espandere il proprio fulcro verso l’Italia, con i venti nord/orientali ancora sostenuti, ma in graduale attenuazione. Insomma ci attende un assaggio autunnale tanto da costringerci a mettere mano a vestiti da pieno Autunno, almeno per qualche giorno. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: