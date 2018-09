Allerta Meteo, Europa e America si risvegliano con l’incubo di una “staffetta” di Uragani Atlantici: “Florence”, “Isaac” e “Helene” infuriano sull’Oceano e minacciano le coste [LIVE]

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il bacino dell’Atlantico, relativamente tranquillo nel mese di agosto, a settembre si presenta invece più che minaccioso: sono ben 3 – “Florence“, “Isaac” e “Helene” – gli uragani pronti a scatenarsi.

Florence, di 4ª categoria, è quello che fa temere le peggiori conseguenze per la popolazione statunitense: secondo le previsioni del National Hurricane Center, raggiungerà le coste della Carolina del Nord e del Sud domani o dopodomani, transitando per le Bermuda e le Bahamas, portando con sé tempeste, precipitazioni eccezionali e venti impetuosi.

Isaac, di 1ª categoria, sta per attraversare le Antille Minori per raggiungere il mar dei Caraibi tra due giorni.

Helene, di 2ª categoria, sebbene minaccioso, dovrebbe virare verso nord in Oceano aperto.

Il rigonfiamento dell’Atlantico provocato da Florence sta per ora interessando le Bermuda e la costa orientale statunitense ed è destinato a scatenare onde potenzialmente mortali.

Osservato nei giorni scorsi dal satellite Gpm quando era ancora una tempesta tropicale, Florence aveva già fatto registrare 44 mm/h di precipitazioni; lo spettroradiometro a bordo del satellite Aqua ha individuato le più forti tempeste all’interno di Florence nella parte settentrionale e occidentale dell’uragano, mentre per quel che riguarda le temperature, un’immagine a infrarossi del ciclone ha mostrato tempeste con nebulose di -63°C e oltre.