Allerta Meteo Europa, dall’Atlantico arrivano l’Uragano Dorian e la Tempesta Gabrielle: scenario estremo

L’Europa è in Allerta Meteo per il contestuale arrivo, nelle prossime ore, dei resti dell’Uragano Dorian e della Tempesta Tropicale Gabrielle, che tra Martedì 10, Mercoledì 11 e Giovedì 12 Settembre flagelleranno gran parte del Vecchio Continente: prima arriverà “Dorian“, già domani, Martedì 10 Settembre, colpendo in pieno le isole Britanniche con venti impetuosi e piogge torrenziali soprattutto in Scozia. Seguirà poi la Tempesta Tropicale Gabrielle, con una traiettoria più meridionale: si abbatterà direttamente sull’Irlanda nella giornata di Giovedì 12 Settembre.

Oltre a colpire in modo diretto il Regno Unito, provocando fenomeni di maltempo estremo, l’arrivo delle due tempeste tropicali dall’oceano Atlantico provocherà anche la prima violenta ondata di maltempo autunnale nel bacino del Mediterraneo: Violenti sistemi temporaleschi nei prossimi tre giorni si abbatteranno sulla Spagna orientale, sulla Francia meridionale, sui settori più occidentali dell’Italia e nel Maghreb. Tra domani, Martedì 10 Settembre, e Domenica 15 (per tutta la settimana) si verificheranno violenti temporali con piogge torrenziali su tutta quest’area. In modo particolare è alta l’allerta alluvione tra Valencia, Barcellona, Marsiglia e Montecarlo, ma anche sull’arcipelago delle Isole Baleari, in Sardegna, in Sicilia, in Algeria e Tunisia.

Un vero e proprio “Ciclone” Mediterraneo, semi-stazionario nel settore occidentale del “Mare Nostrum”, alimenterà forte maltempo in tutte queste aree, con un flusso caldo-umido di scirocco proveniente dalla Libia sull’Italia in cui aumenteranno le temperature in modo sensibile a partire da Mercoledì/Giovedì. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play