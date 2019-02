Allerta Meteo, è una Domenica di caldo primaverile ma da domani torna il freddo: temperature in calo con qualche temporale, ma non nevicherà [MAPPE]

1 /24 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Splende il sole e fa caldo in tutt’Italia: quest’anno il Giorno del Ricordo cade in una Domenica Primaverile, tanto che già alle 09:30 del mattino abbiamo ben +14°C a Napoli, +13°C a Roma, Bologna, Palermo, Genova, Bari, Cagliari, Pescara, Cesena, Reggio Calabria, Fano, Latina, Siracusa, Foggia, Barletta, Cerignola, Senigallia e Alghero, +12°C a Salerno, Cosenza e Brindisi, +10°C a Trieste e Viterbo. Nel corso della giornata le temperature aumenteranno ulteriormente in tutto il Paese, raggiungendo picchi di +20°C in Sardegna, Sicilia, Calabria e lungo le Regioni Adriatiche per il “garbino” provocato dai venti sostenuti di libeccio.

Questa situazione mite e anticiclonica, che prosegue da oltre una settimana, si esaurirà domani, Lunedì 11 Febbraio, per l’arrivo di una perturbazione atlantica che farà decisamente diminuire le temperature. Nulla d’eccezionale, come scriviamo da giorni: non arriverà il gelo ne’ la neve, soltanto un po’ di freddo, semplicemente la norma del periodo. Si tornerà a temperature consone con le medie di metà Febbraio (non dimentichiamoci, infatti, che siamo ancora in pieno inverno anche se l’Anticiclone ci ha dato l’illusione di una Primavera anticipata), e inevitabilmente avremo fenomeni di maltempo per contrasti termici. Le temperature, infatti, non scendono all’improvviso, nell’arco di poche ore, di 10°C, senza contraccolpi meteorologici rilevanti. Nel corso della giornata di domani, infatti, avremo piogge e temporali anche intensi soprattutto lungo l’Italia tirrenica e nelle Regioni del Centro/Sud. Farà ancora più freddo Martedì 12 e, al Sud, Mercoledì 13, ma senza neve, con poche nubi e ampie schiarite.

Torna l’inverno, quindi, ma senza eccessi. Semplicemente tornerà il clima che avremmo dovuto avere anche negli ultimi dieci giorni di caldo anticiclone.

Eloquenti le mappe dei modelli ECMWF e MOLOCH che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play