Allerta Meteo Ferragosto, attenzione al maltempo anche al Centro/Sud: vento di maestrale impetuoso, mare in tempesta [MAPPE]

Allerta Meteo – Mentre il maltempo continua ad interessare a macchia di leopardo gran parte del Nord con fenomeni violenti, venti impetuosi, grandinate e nubifragi, oggi è un’altra giornata di gran caldo oggi al Centro/Sud Italia, con temperature di fuoco. Le massime hanno raggiunto +40°C a Caltagirone, +39°C a Cosenza, Benevento, Taurisano, Francofonte, Marina di Ginosa, Pisticci e Grottaglie, +38°C a Foggia, Guidonia, Tuglie, Nardò, Caltanissetta, Sciacca, Castelvetrano e Castrovillari, +37°C a Taranto, Siracusa, Frosinone, Caserta, Supersano, Crispiano, Bitritto, Miglionico, Soverato, Corigliano Calabro, Noto, Modica, Lentini, Licata e Martina Franca, +36°C a Bari, Matera, Crotone, Lecce, Sorrento, Campobasso, Tivoli, Cassino, Pontecorvo, Barletta, Valenzano, Palo del Colle, Augusta, Mazara del Vallo e Gioia del Colle.

Si tratta, però, delle ultime ore di caldo: in vista di Ferragosto, l’ondata di maltempo proveniente dall’oceano Atlantico si sposterà anche al Centro/Sud. Domani, Mercoledì 14 Agosto, avremo piogge e temporali su tutte le Regioni Adriatiche e nel basso Tirreno (vedi mappe nella gallery a corredo dell’articolo). Nel pomeriggio i fenomeni più intensi colpiranno Abruzzo e Molise (in Abruzzo in realtà già oggi pomeriggio sono in atto i primi fenomeni intensi), mentre si alzerà un forte vento di maestrale che soffierà impetuoso in tutto il Paese.

Attenzione proprio al vento nel giorno di Ferragosto: il maestrale rimarrà molto intenso in tutt’Italia, con mari in tempesta soprattutto al Centro/Sud. Attenzione, quindi, alle attività all’aperto e soprattutto in mare: è alto il rischio di mareggiate sulle coste esposte a nord/ovest. Prudenza, quindi.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play