Allerta Meteo, Festa del Lavoro da incubo in Sardegna: rischio estremo in tutta l’isola, scatta l’allarme ALLUVIONE

Allerta Meteo – Occhio alla Sardegna, nelle prossime ore. L’isola è interessata già da intensi fronti nuvolosi con rovesci e temporali diffusi. Va sottolineata, tuttavia, la persistenza dell’azione perturbata. Per tutt’oggi e domani, correnti molto instabili alle quote medie, provenienti inizialmente dall’Algeria, poi dai quadranti più nettamente meridionali, Libia, insisteranno per molte ore in direzione proprio del territorio sardo.

Per di più, in seno alle correnti portanti si andrà approfondendo al suolo un minimo depressionario tra le isole maggiori, in grado di irrobustire e vitalizzare oltremodo, in termini di energia, la struttura perturbata. Domani, le correnti portanti si orienteranno da Est/Sudest, con ulteriore approfondimento del minimo depressionario al suolo.

Insomma, una fase di possente maltempo per la nostra isola, all’insegna di rovesci e temporali diffusi e forti. Attenzione a possibili fenomeni parossistici su diversi settori del territorio, ma con probabile maggiore prevalenza sulle aree orientali centro-settentrionali e soprattutto su quelle sud-occidentali.

Tra l’Ogliastra e Olbia Tempio sono attesi entro domani sera, fino a 150mm di pioggia; tra Iglesiente e Cagliaritano accumuli possibili fino 200/300mm con rischio fenomeni forti, specie domani.

Allerta su queste aree, con rischio allagamenti e danni per fenomeni grandinigeni e a carattere di nubifragio. Le nubi e le piogge non cesseranno anche nei giorni a seguire, fino al 5/6 del mese, salvo qualche fase più asciutta inter-frontale. Vento forte da Nordovest, domani, sul Canale di Sardegna, anche oltre 100 km/h.