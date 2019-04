Allerta Meteo, FOCUS sul maltempo di Giovedì 4: piogge torrenziali e violenti temporali con rischio alluvioni e tornado [DETTAGLI]

Allerta Meteo – Un’ampia area di bassa pressione, virtualmente stazionaria, persisterà su Regno Unito e Irlanda nei prossimi 3 giorni. Una depressione associata si spinge lentamente sull’Europa occidentale verso le Alpi e il nord del Mediterraneo. Raggiunti il Mar Ligure e il Nord-Ovest dell’Italia formerà una goccia fredda che tra domani, giovedì 4 aprile, e venerdì 5 aprile si muoverà sul Nord Italia, mentre il sistema frontale raggiungerà il Mediterraneo centrale e meridionale. Questo sistema produrrà piogge torrenziali e pesanti nevicate sulle montagne del Nord Italia, della Francia sudorientale, della Slovenia occidentale e della Croazia nordoccidentale tra oggi e domani.

Le principali minacce generate da questa goccia fredda saranno le piogge torrenziali e le pesanti nevicate ad alta quota. Il settore meridionale delle Alpi riceverà precipitazioni convettive e orografiche. Sarà disponibile una instabilità da bassa a localmente moderata (CAPE di 200-600J/Kg) che si combinerà con forti venti da sud-sudest che porteranno una massa d’aria umida dal Mediterraneo meridionale. Inoltre, il fronte freddo si muoverà lentamente, producendo prolungate piogge torrenziali anche nelle aree meno elevate del Nord Italia e dell’area del Nord Adriatico. Lungo il settore alpino meridionale sono attesi fino a 200-250mm di pioggia. Attesi anche fino a 100mm nella Slovenia nordoccidentale, nel sud della Croazia e nel sud-ovest della Bosnia Erzegovina. Localmente saranno possibili importanti alluvioni, soprattutto nelle aree in cui la linea frontale in lento movimento scaricherà grandi quantità di pioggia.

Previste grandi quantità di neve sulle elevazioni maggiori delle Alpi occidentali e meridionali. In particolare, le Alpi del Nord-Ovest italiano e del sud della Svizzera riceveranno fino a 100-150cm di neve, localmente persino oltre 200cm! Su un’ampia parte delle Alpi meridionali ed occidentali attesi quantitativi totali di neve di oltre 50cm. La neve inizierà a cadere a quote abbastanza alte (circa 1.400-1.700m) ma scenderà gradualmente sotto i 1.000m lungo la maggior parte delle Alpi meridionali e persino a quote ancora più basse sulle Alpi occidentali. Previste delle nevicate anche sulle Alpi centrali e settentrionali sotto i 1.000 metri, con quantitativi totali minori (prevalentemente sotto i 50cm).

Domani, 4 aprile, saranno possibili forti temporali lungo la costa del Mar Ligure, nella Pianura Padana, sull’area del Nord Adriatico e sulla Croazia nordoccidentale. Un indice CAPE di valore compreso tra 300 e 700J/Kg si accumulerà nelle aree costiere di Liguria e Toscana, sovrapponendosi ad un deep layer shear molto importante. Venti di 75-90km/h a 500hPa si sovrapporranno con venti in superficie da sud-est di 55km/h e mutevoli profili verticali del vento. Anche se l’instabilità generale sarà abbastanza limitata, qualsiasi tempesta in questo ambiente sarà rotante. Un notevole indice CAPE a 0-3km sarà disponibile davanti alla linea frontale e in questo ambiente saranno possibili tornado con qualsiasi temporale. Prevista una squall line con correnti ascensionali lungo il Mar Ligure tra stasera e domani mattina.

Un’instabilità da bassa a moderata si accumulerà sulla Pianura Padana durante la giornata, con un indice CAPE di 500-700J/Kg. Venti in superficie da sud-est abbastanza forti (40-55km/h) si sovrapporranno ai venti di 75-100km/h a 500hPa. In questo ambiente saranno possibili supercelle, soprattutto nell’area tra Brescia e Mantova. Possibili anche piogge torrenziali, grandine di grandi dimensioni e un tornado nel caso di formazione di tempeste in questo ambiente.

Sul Mare Adriatico lungo il fronte freddo è atteso lo sviluppo di una grande squall line. Forti venti di Scirocco si svilupperanno davanti al fronte, raggiungendo velocità fino a 70-75km/h e raffiche fino a 100-110km/h. Le minacce principali includeranno forti venti e piogge torrenziali.

Massima attenzione, dunque, alla prima violenta tempesta primaverile che sta per colpire il nostro Paese. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

