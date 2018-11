Allerta Meteo, irrompe il freddo dai Balcani: forti venti di bora e grecale, temperature in picchiata [MAPPE]

1 /18 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Tra poche ore l’Italia verrà investita dalla prima ondata di freddo della stagione: sarà un weekend dai connotati invernali anche se siamo ancora a metà Novembre, e passeremo in poche ore dal caldo anomalo al freddo pungente. Le temperature inizieranno a diminuire già da Venerdì 16 Novembre, soprattutto al Nord e nelle Regioni Adriatiche. Al Sud, invece, inizierà una forte ondata di maltempo che provocherà già nel pomeriggio/sera di Venerdì forti temporali nel Salento, in Puglia, con nubifragi e grandinate.

La caratteristica principale di quest’ondata di freddo sarà il forte vento orientale che già da domani soffierà intenso da Bora e Grecale su tutte le Regioni (vedi mappe a corredo dell’articolo).

Tra Sabato e Domenica le temperature diminuiranno ulteriormente in tutto il Centro/Nord, con estese e diffuse gelate notturne fin in pianura. Al Sud, invece, continuerà il maltempo con piogge e temporali localmente intensi in Sardegna e nelle aree joniche. Su MeteoWeb seguiremo la situazione in tempo reale: ecco le pagine utili per il nowcasting:

