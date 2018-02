Allerta Meteo, freddo e maltempo sull’Italia: tanta neve tra Lunedì 12 e Giovedì 15 Febbraio

1 /16 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Inizia all’insegna di freddo e neve la nuova settimana sull’Italia: in pieno giorno, alle ore 11:00, abbiamo 0°C a Merano e Belluno, +1°C a Trento, +2°C a Bologna, Udine, Gorizia e Treviso, +3°C a Venezia, Padova, Modena, Ferrara e Vicenza, +4°C a Trieste. Sta nevicando a Udine, Belluno e molte altre località del Nord/Est. Nelle prossime ore il maltempo si estenderà a gran parte del Paese, come possiamo osservare nelle mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR a corredo dell’articolo. Già stasera la neve arriverà in Emilia Romagna, copiosa sull’Appennino, imbiancando per l’ennesima volta in questa stagione anche Bologna. Domani, Martedì 13 Febbraio, la neve cadrà su tutto l’Appennino centro/meridionale, molto abbondante tra Romagna e Marche al mattino e al Sud nel pomeriggio, soprattutto in Calabria (la Regione più colpita).

L’arrivo della nuova perturbazione provocherà forti temporali sul basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia, dove domani, Martedì 13 Febbraio, avremo violenti temporali e forti grandinate fin sulle coste. E al Sud il maltempo proseguirà anche tra Mercoledì 14 e Giovedì 15 per il transito di un nuovo ciclone freddo: la neve si abbasserà fino ai 500 metri di altitudine e sarà la nevicata più abbondante della stagione per l’Appennino meridionale.

Soltanto nella seconda metà della settimana tornerà a splendere il sole, al Nord da Giovedì 15, al Sud da Venerdì 16 per un weekend che si prospetta mite e soleggiato.