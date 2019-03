Allerta Meteo, imminente “frustata” d’inverno sul Marzo più caldo di sempre: torna la NEVE al Sud, attenzione a GRANDINE e violenti TEMPORALI

1 /32 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Torna a ruggire l’inverno sull’Italia per qualche ora: è imminente una vera e propria “frustata” invernale nel nostro Paese, anche se al Nord transiterà senza alcun tipo di precipitazioni e la situazione della siccità si aggraverà ulteriormente in questa settimana, che trascorrerà senza precipitazioni.

L’aria fredda irromperà nel pomeriggio con forti venti settentrionali che faranno crollare le temperature, determinando danni e disagi proprio per le raffiche che in molte località supereranno i 90km/h. Le temperature crolleranno come già accaduto su gran parte d’Europa, dove all’improvviso è tornato l’inverno: al Sud avremo nevicate fino a quote collinari sugli Appennini, come abbiamo già evidenziato nelle nostre previsioni dettagliate.

Ma il fenomeno più preoccupante sarà il maltempo estremo determinato dai contrasti termici. Alle 13:00, infatti, abbiamo ancora +23°C a Catania, +22°C a Palermo, Noto e Augusta, +21°C a Reggio Calabria, Messina, Siracusa, Caltanissetta e Soverato, +20°C a Bari. E’ l’undicesimo giorno di un Marzo caldissimo, il più caldo di sempre sull’Italia, con temperature tipiche di fine Aprile. Un trend anomalo che proseguirà anche nei prossimi giorni, dopo la breve pausa invernale (comunque senza eccessi di freddo, ma soltanto un rapido ritorno alla normalità marzolina!) delle prossime ore.

Stasera, con l’arrivo dell’aria fredda anche all’estremo Sud, le temperature precipiteranno improvvisamente di oltre dieci gradi centigradi, provocando violenti temporali con forti grandinate. Oltre al vento impetuoso, sarà questo l’elemento più importante dell’ondata di maltempo che si concluderà rapidamente già nella mattinata di domani, Martedì 12 Marzo, dopo 12 ore di fenomeni particolarmente estremi.

Eloquenti, nella gallery a corredo dell’articolo, le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR.

