Allerta Meteo, maltempo violentissimo al Sud Giovedì 22 Marzo: rischio alluvioni lampo e tornado in Sicilia, Calabria e Puglia

Allerta Meteo – Sud Italia col fiato sospeso per il forte maltempo di Giovedì 22 Marzo. Altro che “Burian” e “Gelo”: il vero problema è il maltempo, come ampiamente previsto sin dalla scorsa settimana su MeteoWeb. E nelle prossime ore in tre Regioni del Sud (Sicilia, Calabria e Puglia) c’è il rischio di bombe d’acqua che potranno provocare alluvioni lampo, con violenti temporali, grandinate e piogge torrenziali mentre le temperature rimarranno più elevate tanto che nella prima parte della giornata nevicherà sui rilievi dell’Appennino calabrese e siciliano orientale soltanto oltre i 1.400/1.500 metri di altitudine. Contemporaneamente inizierà la grande nevicata tra Molise, basso Lazio, Campania, Puglia settentrionale e Nord della Basilicata (i sindaci di Potenza, Campobasso e molti comuni minori della fascia appenninica hanno giustamente deciso di chiudere le scuole). E sempre in mattinata, avremo forti piogge anche nei settori orientali e meridionali della Sardegna.

I fenomeni più intensi colpiranno la Sicilia centrale tirrenica all’alba, spostandosi sullo Stretto di Messina in mattinata tra le 09:00 e le 11:00. Nella seconda parte della settimana risaliranno la Calabria jonica per poi concentrarsi sulla Puglia centro/meridionale nel pomeriggio, persistendo nella zona del Golfo di Taranto per molte ore. E qui è elevato il rischio di tornado. Altrettanto pericolose le bombe d’acqua che potranno degenerare in alluvioni lampo all’alba in Sicilia, poi in mattinata in Calabria e infine nel pomeriggio in Puglia.

La Calabria, quindi, deve prepararsi ad un’altra giornata di maltempo estremo dopo le mareggiate che nelle scorse ore hanno messo in ginocchio la fascia tirrenica dell’isola.

Nel pomeriggio/sera il maltempo si intensificherà anche nel resto della Puglia, in Basilicata e Campania con abbondanti nevicate a quote sempre più basse, fino ai 300 metri di altitudine. Sarà la "Bomba di Neve" di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. In serata arriverà più freddo anche all'estremo Sud, e il maltempo persisterà anche Venerdì con quota neve in calo fino ai 600–700 metri anche in Calabria e Sicilia.