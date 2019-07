Meteo, pesantissima Allerta per il Nord: grandine distruttiva nelle prossime ore mentre al Sud si brucia con +40°C

Allerta Meteo – E’ una Domenica di Maltempo sull’Italia Centro/Settentrionale: forti temporali hanno colpito in mattinata la Liguria orientale e la Toscana settentrionale, con forti piogge tra La Spezia e Lucca. Gli accumuli pluviometrici più rilevanti sono di 72mm a Vergheto, 67mm a Torano, 57mm a Orto di Donna, 55mm a Vagli di Sotto e 34mm a Caniparola. Nelle zone colpite dalle piogge, la temperatura supera appena i +20°C in pieno giorno. I temporali si stanno spostando rapidamente verso l’Appennino, da dove arriveranno a breve in Emilia Romagna. Contemporaneamente, però, fa molto caldo nelle Regioni Adriatiche per il garbino (spiccano gli attuali +35°C di Ancona) e al Sud, dove abbiamo +39°C a Pomarico, Macchiareddu e Sanluri, +38°C a Iglesias e Guspini, +37°C a Capoterra, Sinnai, Sestu, Quartu Sant’Elena e Bitritto, +36°C a Catania, Cagliari, Foggia, Villasor, Cerignola, Palo del Colle, Taurisano, Castrignano de’ Greci, San Pancrazio Salentino e Pisticci, +35°C a Palermo, Lecce, Squinzano, Putignano, Castellana Grotte, Acquaviva delle Fonti, Montescaglioso, Scanzano Jonico, Marconia e Tursi, +34°C a Bari, Brindisi, Barletta, Bisceglie, Valenzano, Cisternino, Squinzano. Nel primo pomeriggio le temperature supereranno i +40°C in molte località di Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Ma a preoccupare è il maltempo estremo che nel pomeriggio/sera colpirà il Nord Italia, e in modo particolare il Nord/Est. Si verificheranno nuove devastanti grandinate come quelle che ieri hanno provocato danni ingenti alle risaie del vercellese e pesanti allagamenti in Friuli Venezia Giulia. Anche stavolta le Regioni più colpite saranno quelle del Nord/Est, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni meteorologici saranno molto violenti, e continueranno anche domani, Lunedì 8 Luglio. Eloquenti in tal senso le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo. Intanto ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

